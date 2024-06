Haverá interdição parcial na SP-215, em Descalvado, na segunda e terça-feira

A Arteris Intervias informa interdição parcial na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado, nesta segunda (17) e terça-feira (18), por conta das obras de construção da faixa adicional, que acontecem entre o km 105,3 e o km 108,3, no sentido oeste (Porto Ferreira/Descalvado).

Para a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local, a concessionária vai adotar o sistema Pare e Siga no trecho, com o tráfego fluindo por apenas umas das pistas, alternadamente, durante a realização dos serviços de manutenção do pavimento no trecho do desvio, remoção do retorno operacional e liberação dos acessos.

A operação especial acontecerá das 7h às 17h nos dois dias e os motoristas devem estar atentos à sinalização, respeitando as orientações das equipes, para uma viagem tranquila.

Com 2.950m de extensão, a nova faixa adicional vai melhorar fluidez do tráfego e proporcionar mais segurança no local, reforçando o compromisso da Arteris Intervias em preservar vidas no trânsito.

Os usuários podem acompanhar as condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Intervias, em tempo real, pelo perfil da concessionária no X (antigo Twitter) @Arteris_IV. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar no 0800 707 1414, serviço que funciona 24h por dia.

