Guarda Municipal e Polícia Civil de Ibaté prendem suspeitos acusados de tráfico de drogas

A droga que foi apreendida durante a operação em Ibaté - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de Ibaté, no combate à criminalidade prestou na manhã desta segunda-feira, 6, apoio a Polícia Civil da cidade. Comandados pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Jr, policiais fizeram a prisão de um acusado de tráfico no Jardim Cruzado.

O suspeito estava com pedras de crack, porções de maconha e pinos com cocaína. No local foram apreendidos ainda, dois homens por porte de drogas ilícitas (cigarros de maconha) no Antônio Moreira (CDHU).

Além dessas prisões foram cumpridos ainda, nove mandatos de prisão que estavam em aberto. Durante a ação policial também foi localizado várias porções de maconha, pinos com cocaína e pedras de crack que estavam em uma casa abandonada próximo a uma praça no Jardim Icaraí.

Ao final da operação o Capobianco Jr ressaltou que a ajuda e o apoio da população é fundamental para que essas ações aconteçam e tenham êxito.

