Grupo Criança Feliz fará alegria da garotada na Páscoa em Ibaté

Grupo Criança Feliz promete uma Páscoa bem doce para 3,5 mil crianças - Crédito: Divulgação

Um dia muito feliz, doce e com gostinho de chocolate. Assim deve ser o domingo, 9 de abril, quando comemora-se a Páscoa. O Grupo Criança Feliz, de Ibaté, irá realizar a entrega de aproximadamente 3,5 mil ovos de chocolate para crianças carentes de vários bairros da cidade.

De acordo com Matheus Rios, um dos voluntários e, em entrevista ao São Carlos Agora, o Grupo Criança Feliz foi formado por moradores da cidade que possui como objetivo fazer campanhas solidárias com a finalidade de trazer alegria e felicidade para a sociedade, em especial as crianças.

“Nosso grupo começou de forma espontânea com a intenção de fazer uma festa para as crianças do Jardim Cruzado no dia 12 de outubro de 2022. Com o sucesso da primeira ação, nós, colaboradores, decidimos dar continuidade com o projeto e fazer campanhas solidárias para as crianças e famílias carentes da cidade. Agora não só como um grupo de moradores, mas como uma ONG”, explicou.

Desta forma, a ONG volta com um novo projeto: a Páscoa Solidária que contará com a entrega de 3,5 mil ovos de chocolate para as crianças carentes e com festa nos bairros da cidade.

De acordo com Matheus, para ajudar o projeto acontecer, o grupo mobiliza uma campanha de arrecadação e quem tiver interesse em doar entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e WhatsApp (16) 99360-1811, Facebook: Grupo Criança Feliz e Instagram: grupocriançafeliz.gcf.

