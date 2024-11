Grupo com criança de 10 anos faz arrastão em lojas de cidade na região

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Objetos furtados - Crédito: Divulgação Polícia Militar

Na noite de terça-feira (12), a Polícia Militar abordou quatro adolescentes, de 12, 13 e 14 anos, e uma criança de dez anos em Bauru, suspeitos de cometer furtos em três estabelecimentos comerciais da cidade. A ação ocorreu após uma denúncia ao 190, informando que o grupo saiu correndo de uma farmácia no Centro, carregando sacolas, em direção à Avenida Nações Unidas.

Após buscas, a PM localizou o grupo nas proximidades de um centro de compras, com diversos itens furtados, incluindo produtos de beleza e higiene pessoal avaliados em cerca de R$ 3 mil, potes de creme de avelã, macarrão instantâneo, doces, colas instantâneas e iluminadores de LED.

Os adolescentes confessaram os furtos em duas lojas e uma farmácia. As famílias foram acionadas e a ocorrência foi registrada na delegacia. (Com informações do JC Net)

Leia Também