Grávida tenta entrar com maconha em penitenciária e acaba presa

Crédito: Divulgação/SAP

Uma jovem de 21 anos, grávida, foi presa na manhã do último sábado (29) ao tentar entrar com maconha na Penitenciária de Araraquara. A prisão ocorreu durante a revista corporal dos visitantes, quando o scanner corporal detectou a presença do entorpecente escondido na costura da calça da jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem confessou ter pego a droga com uma mulher do lado de fora da penitenciária e que recebeu instruções de onde escondê-la. Ela afirmou que entregaria a maconha para o namorado, que está preso na unidade, e que receberia uma quantia em dinheiro como recompensa, mas não soube precisar o valor.

Após a confirmação da droga, a Polícia Militar foi acionada e conduziu a jovem até o Plantão Policial. Um boletim de ocorrência por tráfico de drogas foi registrado e, em seguida, a gestante foi presa e encaminhada para a Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

