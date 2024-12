Grave acidente na Rodovia SP-330 deixa um morto e quatro feridos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Na madrugada desta sexta-feira (6), um grave acidente foi registrado na Rodovia Anhanguera, próximo a Santa Rita do Passa Quatro. Segundo informações da Artesp, um ônibus colidiu na traseira de um caminhão por motivos que ainda estão sendo apurados.

Após o impacto, o ônibus bateu contra a defensa metálica, invadiu a área de domínio da rodovia e colidiu com uma placa de sinalização, onde permaneceu imobilizado.

Infelizmente, o motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram socorridas por equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária e os peritos estiveram no local para investigar as causas do acidente. O trânsito ficou parcialmente interrompido, mas foi liberado nas primeiras horas da manhã.

Leia Também