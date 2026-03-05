(16) 99963-6036
GCM encontra sacola com drogas escondida em Ã¡rvore de IbatÃ©

Durante patrulhamento de rotina na noite desta quarta-feira (4), os guardas municipais localizaram em um ponto conhecido cocaÃ­na, maconha, crack e ice no Jardim Cruzado

05 Mar 2026 - 09h38
CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/GCM

A Guarda Municipal localizou e apreendeu uma sacola com drogas na noite desta quarta-feira (4), no Jardim Cruzado, em Ibaté.  

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema com a Benedito Barreto próximo ao PSF (Posto de Saúde da Família) quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles se afastaram rapidamente. 

Como a área é conhecida por denúncias frequentes relacionadas ao tráfico de entorpecentes, os GCMs decidiram estacionar a viatura nas proximidades e realizar uma varredura nas imediações onde os indivíduos estavam. Durante as buscas, foi encontrado uma sacola plástica pendurada em uma árvore contendo 49 pinos de cocaína, 30 porções de maconha, 32 pedras de crack e 7 porções de “ice” (dry).

Como não havia pessoas nas proximidades que pudessem ser associadas diretamente ao material, os entorpecentes foram recolhidos e apresentados no Plantão Policial de São Carlos. O caso será investigado, pela Polícia Civil de Ibaté. 

Ãšltimas NotÃ­cias