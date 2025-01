Funcionário morre em acidente durante limpeza de maquinário

Na manhã deste sábado (25), por volta das 7h44, um acidente fatal ocorreu em uma empresa localizada na Avenida Brasil, em Rio Claro (SP). Nailson Aparecido Pereira Silva, de 23 anos, morreu durante a limpeza de um maquinário. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, Nailson e outro funcionário, J.C.L., realizavam a limpeza interna do equipamento com o auxílio de J.S.O., responsável pela manutenção. Segundo relatos, o procedimento deveria ser feito com o maquinário desligado, garantindo que as comportas permanecessem abertas.

J.S.O. informou à polícia que havia tomado medidas de segurança no painel de controle antes do início da limpeza. No entanto, o equipamento foi religado inesperadamente, provocando o fechamento das comportas que prensaram o corpo de Nailson.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Científica realizou exames periciais e câmeras de monitoramento que registraram o incidente serão analisadas para esclarecer as circunstâncias.

As duas testemunhas foram ouvidas na delegacia, e a Polícia Civil requisitou um exame necroscópico para a vítima. A investigação segue para determinar as responsabilidades pelo acidente.

