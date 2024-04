Frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté visitam Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Sempre preocupado com a qualidade de vida, o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) de Ibaté realiza diversas ações de entretenimento, distração e lazer ao público idoso da cidade.

Nessa semana, aconteceu a primeira viagem do ano, dos frequentadores do local. Eles visitaram a cidade de Porto Ferreira, conhecida como a Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração.

A coordenadora, Dirce Lopes Peruchi, destaca que as viagens têm o intuito de fazer com que os idosos tenham um dia agradável e possam conhecer novos lugares.

Dirce aponta que os idosos puderam se divertir, além de comprar as cerâmicas artísticas. “Foi um passeio bastante animado, todos se divertiram muito, puderam comprar artigos de decoração para suas casas, além de conhecer o município”, comentou.

A coordenadora agradeceu todo o apoio proporcionado pela prefeitura, especialmente, pelo prefeito José Luiz Parella, que sempre está presente durante as atividades e incentiva esses tipos de ações. “Agradeço muito toda dedicação que recebemos do nosso prefeito, que sempre está disposto a apoiar e incentivar todos os nossos projetos, trazendo assim, ainda mais alegria aos nossos frequentadores”, disse.

O prefeito afirmou que a terceira idade sempre foi uma de suas prioridades, pois quando as pessoas envelhecem com saúde, participando de ações, não é necessário gastar dinheiro com médico e remédios. “Frequentar o Centro de Referência da Melhor Idade faz muito bem para eles. Se tirar essas atividades, essa convivência, as viagens, garanto que essas pessoas passarão por problemas e afetará até a saúde delas”, concluiu o gestor.

Referência

Inaugurado no dia 7 de janeiro de 2012, o Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté tem sido referência em toda a região central do Estado, devido não somente ao tratamento, mas também pelas atividades realizadas e os benefícios oferecidos.

O espaço procura atender sempre bem e melhorar a saúde dos frequentadores, um ponto importante tem sido destaque, a recuperação da autoestima dos idosos.

O local oferece gratuitamente as seguintes atividades: curso de bordado e tricô, alongamentos, dinâmicas, relaxamento, massagem, oficina da memória, dança, grupo terapêutico, horta, plantio de rosas, passeios, entre outras atividades que estimulam o exercício mental, a fim de prevenir doenças relacionadas à memória, como, por exemplo, o Alzheimer.

O CCMI está localizado na rua João Alteia, 290, Vila Tamoio, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

