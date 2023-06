Fogo destrói carro e danifica casa em Ibaté

SIGA O SCA NO

Garagem da casa e o veículo ficaram destruídos devido às labaredas - Crédito: Rota das Notícias

Um incêndio causou destruição em um veículo e danificou ainda uma casa na noite desta quarta-feira, 28, na rua José Deval, no Jardim Popular, em Ibaté.

Informações dão conta que, um Fusca adaptado para trilhas e que estava na garagem, por motivos ignorados, pegou fogo. As chamas destruíram o veículo e se alastraram rapidamente, atingindo o telhado da moradia e atingindo o exterior do imóvel.

Viaturas do bombeiro civil da Prefeitura Municipal da cidade, bem como equipes da GM foram ao local e conseguiram conter as labaredas. Um auto bomba do Corpo de Bombeiros de São Carlos, um caminhão pipa da Raízen e a Polícia Militar também deram apoio. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

