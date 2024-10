Final do campeonato de futebol amador de Ibaté será em 9 de novembro

Crédito: Divulgação

O campeonato de futebol amador de Ibaté 2024 se aproxima de seu desfecho, com as partidas finais marcadas para o dia 9 de novembro. A competição, que movimentou a cidade nas últimas semanas, promete encerrar em grande estilo com disputas emocionantes tanto na final quanto na disputa pelo terceiro lugar, todas realizadas no estádio municipal Dagnino Rossi.

A decisão do título acontecerá às 15h45, onde o Boca Juniors enfrentará o Juventus FC Ambas as equipes chegam à final após uma campanha sólida e muito disputada, e o duelo promete ser uma verdadeira festa para os amantes do futebol amador da cidade.

Antes da grande final, às 14h30, a disputa pelo terceiro lugar colocará frente a frente as equipes do CDHU FC e do Authentic FC, duas vezes que também fizeram uma excelente trajetória no campeonato. O confronto definirá quem vencerá com a medalha de bronze desta edição.

O campeonato é uma das tradições mais marcantes do esporte na cidade e, nesta edição de 2024, ficou ainda mais especial com o apoio dos torcedores, que lotaram as arquibancadas durante todas as fases. A Secretaria de Esportes, através do Secretário Adjunto Raul Seixas II, destaca a importância de eventos como este para o fortalecimento da cultura esportiva local e o engajamento da comunidade.

A final será aberta ao público, e a Prefeitura de Ibaté convida todos os que compareceram e prestigiaram os atletas que darão o melhor de si em campo, celebrando o esporte amador e a união da cidade.

