Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira com mais de 100 shows

A 69ª Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (15), movimentando o universo sertanejo e do rodeio com mais de 100 atrações musicais e competições esportivas na arena do Estádio de Rodeios, com premiação de mais de R$ 1 milhão. O evento começa com as disputas da final PBR Brazil e shows de Luan Pereira, Lauana Prado e Dj Lucas Beat.



Além dos grandes nomes que passarão pelos palcos principais (Estádio e Amanhecer), a festa contará com centenas de apresentações culturais e artísticas – incluindo infantis no Rancho do Peãozinho (espaço exclusivo para crianças). Mais de 900 mil visitas são esperadas pela Associação Os Independentes – organização promotora do evento.



Reconhecida como o maior evento do gênero da América Latina, a festa recebe turistas do Brasil e do mundo no tradicional Parque do Peão, complexo de 2 milhões de metros quadrados que abre as portas nesta quinta e só fecha no final da noite do dia 25 de agosto.



A Festa do Peão de Barretos gera um impacto significativo em diversos setores locais. Cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos são criados para que o evento aconteça. Segundo o Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), a edição de 2022 gerou um impacto direto e indireto de R$ 1,24 bilhão ao longo dos 11 dias do evento.



Finais de campeonatos e provas cronometradas

No primeiro final de semana, Barretos sedia a final do campeonato de montarias em touros da PBR Brazil, recebendo competidores ranqueados ao longo do ano para a grande final na Festa. A competição tem início nesta quinta-feira e define seu campeão no dia 18 de agosto.



O Estádio de Rodeios contará com as competições de Team Penning e Ranch Sorting. As seletivas classificatórias são realizadas na Hípica do Parque do Peão durante o dia e os melhores vão para a noite na arena. O público também conhecerá a amazona campeã do Campeonato Barretos de Três Tambores.



Agronejo, ‘Raiz Arena’ e balada

Um dos grandes representantes do estilo agronejo, ritmo que está em evidência no Brasil e chegou ao topo nos streamings de música, o cantor Luan Pereira fará sua estreia no palco do Estádio de Rodeios. O artista é reconhecido por ser um dos pioneiros e inovar ao misturar o agronejo e o funk, emplacando suas músicas nas paradas de sucesso.



Outro show confirmado nesta quinta-feira (15) é da artista Lauana Prado. A cantora apresentará o projeto especial “Raiz Arena”, no Estádio de Rodeio. Será o segundo ano que a artista se apresenta na arena do Barretão. O show conta com releituras de grandes clássicos do sertanejo presentes em seu projeto Raiz.



Já o Dj Lucas Beat promete transformar a arena do Estádio de Rodeios em uma balada frenética, com efeitos, fumaça, fogos e batidas musicais. O artista é um dos mais requisitados na cena pop brasileira e é responsável por levar a batida do funk e remixar com grandes hits do sertanejo e outros estilos musicais.



Ingressos

A Festa do Peão de Barretos acontece de 15 a 25 de agosto recebendo atrações durante 24 horas no Parque do Peão. O evento também tem uma intensa programação cultural, com apresentações típicas, Concurso Queima do Alho e Berrante, Feira Comercial, Praça de Alimentação, espaço infantil Rancho do Peãozinho, festas particulares nas áreas de ranchos, entre outras atrações.



Os ingressos estão à venda pelo site oficial independentes.com.br/festadopeao ou barretos.totalacesso.com .

