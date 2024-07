Famílias do Programa Criança Feliz de Ibaté visitam o Parque Ecológico de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Sob a administração da Secretaria de Promoção e Bem-Estar, durante o mês de junho, aproximadamente 100 famílias inscritas no Programa Criança Feliz tiveram a oportunidade de participar de uma visita ao Parque Ecológico de São Carlos. O passeio foi organizado em grupos, proporcionando um momento de lazer, aprendizado e fortalecimento dos vínculos familiares.

O principal objetivo da visita foi permitir que as famílias conhecessem o local, um espaço dedicado à preservação ambiental e ao bem-estar da comunidade. Além de desfrutar da beleza natural e da diversidade de animais e plantas, a atividade proporcionou um momento especial de interação entre mães e filhos.

Nilda Pinesso, supervisora do programa, destacou que as crianças, acompanhadas de suas mães, tiveram a chance de explorar o parque. “Observar os animais de perto e aprender sobre a importância da conservação ambiental foram momentos únicos”. Além das atividades educativas e de lazer, todos os participantes foram convidados a desfrutar de um delicioso lanche da manhã. “O lanche foi um momento de confraternização, onde as famílias puderam socializar e trocar experiências, fortalecendo os laços comunitários”, destacou a supervisora.

O Programa Criança Feliz, que tem como foco o desenvolvimento integral da primeira infância, reconhece a importância de proporcionar momentos de lazer e aprendizado fora do ambiente doméstico. Atividades como essa são fundamentais para o desenvolvimento social e emocional das crianças, além de promover o bem-estar das famílias.

Amanda Affonso, secretária-adjunta de Promoção e Bem-Estar Social, relatou que a visita ao Parque Ecológico de São Carlos foi um sucesso. “Crianças quanto as mães ficaram encantadas com a experiência". Ela destacou ainda que o programa continua comprometido em oferecer oportunidades que contribuam para o crescimento saudável e feliz das crianças inscritas.

