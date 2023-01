Extensão elétrica feita com fita de antena por ter causado morte de jovem em Araraquara

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

A jovem Carolina dos Santos Oliveira, de 19 anos, morta por suspeita de sofrer uma descarga elétrica, no Jardim dos Industriários em Araraquara, foi encontrada segurando com as duas mãos uma extensão elétrica.

A informação consta no boletim de ocorrência. A garota foi localizada pelo ex-namorado em frente a churrasqueira elétrica, na casa da vítima na noite deste domingo (29).

O ex-namorado da vítima, de 24 anos, relatou que encontrou Carolina no chão, segurando uma “espécie de extensão elétrica, confeccionada com cabo de antena, impróprio para tal função”, disse em boletim de ocorrência.

O rapaz notou ainda que uma parte daquele fio estava desencapado e que a ex o segurava, caída próximo ao eletrodoméstico. “Na cozinha, havia um pacote de sal grosso e um recipiente com carne”, completou no registro policial.

Os dois namoraram por um período de seis anos, e há três semanas terminaram o relacionamento, porém o rapaz reforçou que ainda tinha contato com a vítima. Ele costumava frequentar a casa da ex-namorada que morava com a mãe.

Neste domingo (29), ele tentou contato com Carolina, mas sem sucesso. Após ligar para a garota diversas vezes, ele decidiu falar com uma amiga da vítima, que disse que tinha conversado com a garota pela manhã e que ela havia comprado carne para fazer um churrasco.

Ele foi até a casa da vítima e a encontrou caída, já sem vida. O Serviço Móvel de Urgência foi acionado, mas, infelizmente, apenas para constatar a morte da garota. Ainda de acordo com o registro policial, a “paciente encontrava -se no solo, sem sinais vitais, se segurando a um fio elétrico nas mãos com bolhas”.

Ela segurava com as duas mãos uma extensão elétrica, diz o B.O. Compareceu ao local o delegado Ricardo Farah e a polícia científica. Foi recolhida a extensão elétrica que se encontrava com a vítima.

O corpo de Carolina foi encaminhado para o IML. “De acordo com o apurado, depreende-se que ocorreu um acidente”, finaliza o boletim de ocorrência de morte suspeita. A polícia investiga.

(Araraquara Agora)

