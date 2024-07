Exposição em shopping da região retrata as principais raças de cães e gatos do mundo

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

As férias escolares estão aí e o RibeirãoShopping traz uma programação imperdível para os apaixonados por pets. A exposição inédita “AuMiguinhos” pode ser apreciada, gratuitamente, entre os dias 4 de julho e 18 de agosto, na Praça de Eventos A, no Setor Terra Vermelha do empreendimento.

A mostra conta com 35 esculturas de 25 raças caninas e 10 felinas, sendo algumas das principais raças de cães e gatos do mundo. Os visitantes podem conhecer melhor a história dos nossos melhores amigos pets, como origem, porte, características e um pouco sobre o comportamento de cada raça. Além disso, quatro cães e dois gatos mecatrônicos, com movimentos e 2,50 metros de altura cada um, prometem impressionar o público, a partir da segunda quinzena de julho.

O evento ainda traz uma área interativa com circuito de agility para pets, além de Carrossel para a diversão da criançada, cujo valor do ingresso é R$ 25,00, na bilheteria do evento.

Os visitantes terão a oportunidade de saber mais sobre as seguintes raças de cães e gatos: Big-Dog (Shar pei); Beagle; Border Collie; Labrador; Fila Brasileiro; Husky; Pastor Alemão; English Bulldog; São Bernardo; Golden Retriever; Chow chow; Bernes Boiadeiro; Vira-lata caramelo; Shih Tzu; Cavalier king; Dálmata; Komondor; Pinscher miniatura; Rottweiler; Bull Terrier; Yorkshire; Dachshund; Angorá; American Shorthair; Persa; Brazilian Shorthair; Bengal; Sagrado da Birmânia; Savannah; Siamês; Scottish Fold; Tabby cat; Gingger tabby cat; Sphynx, entre outras.

