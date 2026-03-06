Policiais Militares na regiÃ£o do Broa -

A Polícia Militar do Estado de São Paulo capturou, na sexta-feira (6), um homem que havia se evadido do sistema prisional durante patrulhamento pela Rodovia Fernando de Arruda Botelho, no município de Itirapina.

De acordo com a corporação, policiais realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um indivíduo estaria caminhando às margens da rodovia em atitude suspeita. A equipe deslocou-se até o local e visualizou um homem com as características informadas, caminhando pelo acostamento no sentido Broa.

Durante a abordagem, o suspeito se rendeu espontaneamente aos policiais. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele constava como evadido do sistema prisional.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido e apresentado diretamente na Penitenciária I, onde permaneceu sob responsabilidade da administração penitenciária para as providências legais.

