RegiÃ£o

Evadido do sistema prisional Ã© capturado pela PolÃ­cia Militar na regiÃ£o do Broa

07 Mar 2026 - 11h04Por Da redaÃ§Ã£o
Policiais Militares na regiÃ£o do Broa - Policiais Militares na regiÃ£o do Broa -

 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo capturou, na sexta-feira (6), um homem que havia se evadido do sistema prisional durante patrulhamento pela Rodovia Fernando de Arruda Botelho, no município de Itirapina.

De acordo com a corporação, policiais realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um indivíduo estaria caminhando às margens da rodovia em atitude suspeita. A equipe deslocou-se até o local e visualizou um homem com as características informadas, caminhando pelo acostamento no sentido Broa.

Durante a abordagem, o suspeito se rendeu espontaneamente aos policiais. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele constava como evadido do sistema prisional.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido e apresentado diretamente na Penitenciária I, onde permaneceu sob responsabilidade da administração penitenciária para as providências legais.

