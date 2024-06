Entregador é morto a tiros

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/redes sociais

Porto Ferreira, SP - Um entregador de 27 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (7) no centro de Porto Ferreira,interior de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 13h, quando um carro parou em frente ao restaurante onde Danilo Schmidt Marcos dos Santos trabalhava. Um homem desceu do veículo e disparou diversas vezes contra o entregador, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Danilo foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Dona Balbina, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida e o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil investiga o caso.

