Zé Parella entrega cadeira adaptada ao jovem Gael

Em um momento marcante, o prefeito José Luiz Parella recebeu em seu gabinete o jovem Gael, um pequeno ibateense que, devido a necessidades especiais, requereu uma cadeira adaptada. A cadeira, projetada para atender às especificações médicas, foi cuidadosamente confeccionada para assegurar que todas as medidas fossem personalizadas para o conforto e bem-estar de Gael.

Parella expressou seu contentamento em poder facilitar essa entrega significativa e reiterou o compromisso do município em promover uma qualidade de vida melhor para todos os seus habitantes, independentemente de suas condições. “A entrega da cadeira adaptada é um exemplo do que pode ser alcançado quando o governo local trabalha de mãos dadas com a comunidade para assegurar que nenhuma necessidade passe despercebida ou sem atendimento”, apontou.

A aquisição de equipamentos adaptados como a cadeira entregue a Gael exige uma indicação médica detalhada, seguindo um protocolo de solicitação. Este processo garante que cada item seja personalizado para atender às necessidades específicas do usuário, proporcionando não apenas conforto, mas também suporte adequado. Após a aprovação da solicitação médica, a fabricação da cadeira segue um cronograma estipulado pelo fabricante, que define o tempo necessário para a produção e entrega. Este prazo é crucial para assegurar que o produto final atenda a todos os padrões de qualidade e especificações exigidas, garantindo assim a máxima funcionalidade e benefício para o usuário.

