Engavetamento entre dois caminhões e um carro na Washington Luís

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na altura do Km 187+440 da rodovia Washington Luís, em Corumbataí. Segundo informações colhidas no local pela Artesp, o condutor de uma carreta Volvo, que trafegava pela faixa deste direita l, foi surpreendido pela entrada repentina de um Fiat Mobi (V-02) vindo do acostamento.

Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista do caminhão colidiu contra a traseira do carro. Com o impacto, o Fiat Mobi foi projetado contra a traseira de outra carreta, uma Mercedes-Benz que seguia à sua frente.

Equipes de resgate e autoridades foram acionadas para atender à ocorrência, porém ninguém se feriu. A rodovia ficou parcialmente interditada até a liberação dos veículos.

