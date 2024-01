Empresários irão doar câmeras de segurança para o Broa

Crédito: divulgação

Na tarde desta segunda-feira (8), a Prefeita de Itirapina Maria da Graça Zucchi Moraes e o vice-prefeito Antonio Rafael Sanches receberam em seu gabinete, representantes de várias associações de moradores do Broa como APIB (Associação dos Proprietários de Imóvel no Broa), Broa Eco Village, Associação de Convívio do Broa, além de empresários que possuem residência no balneário e o capitão da Polícia Militar Thiago Adolfo Facchini para discutir os problemas de segurança pública no balneário.

Durante a reunião, que também contou com a presença dos vereadores: Elisabete de Oliveira Silva (Bete do Broa), Gabriel Gobbi, Rodrigo Rodrigues, Antônio Eraldo da Silva (Cafu), Luciano Pereira Batista, dos secretários municipais: Jaqueline da Costa Silva (Assuntos Jurídicos) e Gilberto Aparecida da Silva Júnior (Turismo), do Procurador Dr. Fernando Olbrick, o capitão Facchini explicou que a segurança depende de um trabalho em parceria da Polícia Militar e a comunidade. “A segurança pública é dever do Estado, mas a Polícia Militar só atingirá seu objetivo de garantir a segurança na cidade se contar com a efetiva participação da população, se cada morador informar as situações que podem oferecer perigo nos bairros”.

Diante deste cenário, os empresários que residem no Broa compreenderam os desafios da Prefeitura e se propuseram a adquirir câmeras de monitoramento para que o Poder Público possa fazer a instalação em vários pontos da orla do balneário.

De acordo com a prefeita Graça, essa reunião é mais uma demonstração de que a Prefeitura está sempre aberta ao diálogo e esta iniciativa complementará todas as ações já tomadas pela Administração. “É mais um investimento para que tenhamos de forma rápida, imagens 24 horas da orla do Broa, inibindo a ação de pessoas mal intencionadas”.

Os representantes das associações também se colocaram à disposição da Prefeitura para colaborar com projetos que possam melhorar o relacionamento entre os moradores e a convivência no Broa.

Segundo o vice-prefeito Lemão Sanches a reunião foi muito produtiva. “Nós faremos outras reuniões para definir mais detalhes, mas agradecemos a todos que participaram e estão dispostos a investir no Broa e melhorar a segurança deste importante ponto turístico de nossa cidade”.

