Empresário de 44 anos é baleado em tentativa de assalto em Ibaté

local um Jeep Compass foi abandonado após ser batido - Crédito: Flavinho Fernandes/Rota das Notícias/ colaboração

Na noite de sexta-feira (19/01), um empresário de 44 anos foi baleado em uma tentativa de assalto em Ibaté. O crime aconteceu no bairro São Benedito, quando a vítima chegava em sua residência.

Segundo informações da Polícia Militar, o empresário foi abordado por dois homens armados dentro da garagem. Ele tentou fugir mas foi atingido por um tiro no ombro.

A vítima foi socorrida ao Hospital Hermínia Morganti, em Ibaté, posteriormente transferida para a Santa Casa de São Carlos e não corre risco de morte.

Os bandidos fugiram utilizando um Jeep/Compass roubado no Samu de Matao e foram em direção a Araraquara onde colidiram contra um poste na frente do CEAGESP. Dentro do carro foi encontrada uma arma.



Os criminosos se embrenharam em uma mata. A polícia realizou buscas, mas os eles não foram localizados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

