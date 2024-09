EcoNoroeste: confira o cronograma de obras desta semana

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 30/09 a 06/10/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

O cronograma está sujeito a alteração e pode ser acompanhado pelo Instagram da EcoNoroeste @_econoreste.

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, Sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

Segunda-feira, 30/09

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 268 (noturna, sentido capital, alça)

Matão KM 293 a 427 (diurna, dois sentidos)

Taquaritinga KM 342 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 427 a 440 (noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal KM 339 (diurno, dois sentidos)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 137 (diurna, sentido Sertãozinho)

Borborema KM 208 a 212 (diurna, dois sentidos)

Terça-feira 01/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sentido interior)

Matão KM 293 a 302 (diurno, sentido interior)

Matão KM 315 a 427 (diurna, dois sentidos)

Taquaritinga KM 338 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 427 a 440 (noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão KM 274 (diurna, passagem superior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 128 (diurno, sentido Borborema)

Itápolis KM 180 a 197 (diurna, dois sentidos)

Quarta-feira 02/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

Ibaté KM 247 (noturna, sentido interior)

Matão KM 315 (diurna, dois sentidos)

Matão KM 293 a 302 (diurno, sentido interior)

Taquaritinga KM 337 (diurna, sentido capital)

Catanduva KM 378 a 397 (diurna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 427 a 440 (noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 138 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 159 a 172 (diurno, nos dois sentidos)

Quinta-feira 03/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sentido capital)

Matão KM 293 a 302 (diurno, sentido interior)

Matão KM 315 (diurna, dois sentidos)

Taquaritinga KM 334 (diurna, sentido capital)

Catanduva KM 378 a 397 (diurna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 427 a 440 (noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 138 (diurno, sentido Borborema)

Itápolis KM 195 a 212 (diurno, dois sentidos)

Sexta-feira 04/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

Ibaté KM 251 (diurna, sentido interior)

Araraquara KM 265 a 272 (diurna, dois sentidos)

Matão KM 293 a 302 (diurno, sentido interior)

Matão KM 315 a 427 (diurna, dois sentidos)

Taquaritinga KM 330 (diurna, sentido capital)

Catanduva KM 378 a 397 (diurna, dois sentidos)

São José do Rio Preto KM 427 a 440 (noturna, dois sentidos)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 140 (diurno, sentido Borborema)

Sábado 05/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

Sem obras

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sem obras

Domingo 06/10

SP 310 - Rod. Washington Luís

Sem obras

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Sem obras

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sem obras

