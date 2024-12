Compartilhar no facebook

Na noite deste sábado (28), uma casa de carnes, localizada no Jardim Cruzado, em Ibaté, foi alvo de um roubo à mão armada.

De acordo com o relato do proprietário, dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento e, sob ameaça, subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 em dinheiro e um aparelho celular. Após o crime, os suspeitos fugiram a pé, seguindo em direção ao fundo do bairro Jardim Cruzado.

