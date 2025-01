Detran-SP flagra irregularidades em local de vistoria veicular em Ribeirão Bonito

Fiscalização Detran - Crédito: reprodução redes sociais

Equipes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizaram fiscalizações em empresas credenciadas para prestar serviços de trânsito na região de Araraquara nos últimos quinze dias. Durante as inspeções em estabelecimentos localizados em Araras, Matão, Rio Claro e Ribeirão Bonito, foram identificadas diversas irregularidades. A ação seguiu os critérios estabelecidos pela Portaria Nº 25, de 27 de março de 2024.

Entre as Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs) e estampadoras de placas, as principais infrações encontradas incluíram a prestação de serviços sem emissão de nota fiscal, ausência de comprovação de atuação exclusiva no mercado de vistoria e falta de documentação técnico-operacional exigida.

Em Ribeirão Bonito, na região de São Carlos, foram encontradas placas já estampadas por uma empresa de Araraquara, o que configura uma prática irregular.

Em outro caso, a operação revelou que uma empresa emitiu apenas uma nota fiscal ao longo de um mês, apesar de ter realizado 141 vistorias no período. Outra empresa foi flagrada emitindo notas fiscais com valores abaixo do praticado no mercado. Todas as situações foram analisadas individualmente pela Diretoria de Gestão Regulatória do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do estado de São Paulo.

Atualmente, quatro empresas estão respondendo a processos administrativos sancionatórios, que podem resultar até mesmo na cassação do credenciamento, dependendo da gravidade das infrações cometidas.

Fiscalização e combate a irregularidades

Em 2024, o Detran-SP já realizou 9.650 ações de fiscalização contra agentes regulados, sendo 570 delas conduzidas pela superintendência de Araraquara, que atende a região central do estado. O órgão segue empenhado em coibir práticas irregulares em estabelecimentos credenciados ou clandestinos, incluindo desmontes, centros de formação de condutores (CFCs), estampadoras de placas e outros segmentos.

Denúncias

As fiscalizações ocorrem tanto de forma rotineira quanto motivadas por denúncias da população. Quem identificar alguma irregularidade pode denunciar por meio do canal FALA SP (fala.sp.gov.br), selecionando o Detran-SP e a opção "Denúncia".

