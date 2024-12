Descalvado recebe hoje Caravana de Natal da Coca-Cola; confira o trajeto

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Caravana de Natal Coca-Cola encantou os são-carlenses - Crédito: Maycon Maximino

Após dois anos de ausência, a Caravana de Natal Coca-Cola estará de volta a Descalvado nesta quinta-feira (12), 12 de dezembro, com início às 19h, partindo do estacionamento do Supermercado Jaú Serve.

A programação contará com um trio elétrico, três caminhões decorados, um caminhão cenográfico com a presença do Papai Noel e uma van temática. O desfile terá duração de cerca de três horas e passará por diversos pontos-chave da cidade. O trajeto completo pode ser consultado neste link.

O percurso inclui ruas importantes como a Rua Quinze de Novembro, Avenida Bom Jesus e Rua José Bonifácio, com paradas estratégicas em locais como o Supermercado Franzin, Kóka Supermercado e Supermercado Titi. O encerramento ocorrerá na Rua Dr. Cândido Rodrigues.

Leia Também