Criança com isqueiro coloca fogo em residência no jardim Popular em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das Notícias

Um incêndio assustador tomou conta de uma residência na Rua Pará, no bairro Popular, em Ibaté, na noite desta quinta-feira (06).

Segundo informações apuradas pela reportagem, uma criança de quatro anos teve acesso a um isqueiro e iniciou um fogo no colchão da irmã mais nova, de aproximadamente seis anos. As chamas se alastraram rapidamente, exigindo a imediata ação do Corpo de Bombeiros.

Vizinhos heroicos se mobilizaram para conter o incêndio até a chegada dos bombeiros. A família, ainda em choque com o ocorrido, lamenta a perda da cama da criança mais nova e se mostra abalada pelo susto e pelos danos materiais.

Felizmente, nenhuma pessoa se feriu no incidente.

Leia Também