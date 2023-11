Correios implantará CEP por logradouro em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Ribeirão Bonito

A partir de 1/12/2023, o município de Ribeirão Bonito contará com Código de Endereçamento Postal – CEP por logradouro. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP individual, todos codificados dentro da faixa de CEP, conforme tabela abaixo:

Localidade CEP Geral Faixa de CEP Área Rural Ribeirão Bonito 13580-000 13580-001 a 13589-999 13589-899



A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na localidade. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.



Recomenda-se que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novoCEPdo seu endereço.Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os dados novospor logradouro.



Para consultar o CEP de cada logradouro, acesse a partir de 1/12/2023 o site dos Correios > Busca CEP. É importante a população estar atenta para obter o código atual de seu endereço, caso ocorra alteração. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores.

