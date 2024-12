Corpo de venezuelana desaparecida em enxurrada é encontrado; buscas pelo filho continuam

Compartilhar no facebook

O corpo de Karen Silva, de 27 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (5) em Ibitinga, após desaparecer ao ser arrastada pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na última terça-feira (4). A vítima foi localizada pelo Corpo de Bombeiros embaixo de uma árvore, próxima a uma ponte no final do córrego Saltinho, perto da estação de tratamento de esgoto. A grande quantidade de galhos, pedras e outros detritos dificultou a visualização do corpo.

Karen era mãe de Josué, de 8 anos, que ainda está desaparecido. As equipes de resgate seguem realizando buscas intensivas no córrego Saltinho na tentativa de localizar o menino.

O corpo de Karen foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Fonte: Portal Ternura FM

