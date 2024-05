Corpo de motorista que morreu em acidente será enterrado no final da tarde desta segunda-feira

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes

O corpo do motorista que morreu em um acidente na tarde de ontem na estrada vicinal Pedro Pano será enterrado no final da tarde desta segunda-feira (27), na cidade de Américo Brasiliense. Donizete dos Santos, 56 anos, está sendo velado na mesma cidade.

Donizete dirigia um caminhão rodotrem, quando, por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e colidiu conta uma árvore à beira da estrada entre Cabaceiras e Américo. O impacto causou um incêndio na cabine do caminhão.

Uma equipe da usina proprietária do caminhão conseguiu controlar o fogo, mas, infelizmente, Donizete morreu no local do acidente, preso nas ferragens.

