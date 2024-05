Motorista morre após acidente em estrada vicinal

Motorista de 56 anos morreu após colisão em vicinal - Crédito: Flavio Fernandes

Um homem de 56 anos perdeu a vida em um trágico acidente na manhã deste domingo (26) na vicinal Pedro Pano, em Américo Brasiliense. O condutor, que dirigia um caminhão, colidiu contra uma árvore após perder o controle do veículo em uma curva. O impacto da batida causou um incêndio no caminhão, prendendo o motorista entre as ferragens.

Equipes de resgate foram acionadas ao local, mas infelizmente, quando chegaram, a vítima já havia falecido. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A Polícia Militar preservou a área do acidente para o trabalho da Polícia Civil, que investigará as causas do ocorrido.

Fonte Araraquara Agora

