Corpo de motociclista que morreu após atropelar vaca na Washington Luís é sepultado

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

O corpo do motociclista Reinaldo Rafael de 41 anos, que faleceu em um trágico acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310) na noite de sábado (6), foi sepultado na tarde de ontem em Tabatinga.

Reinaldo e sua esposa estavam em uma motocicleta no km 276, sentido interior-capital, quando colidiram com uma vaca que atravessava a pista. Infelizmente, após a colisão inicial, Reinaldo ainda foi atropelado por um caminhão enquanto estava caído no chão, sofrendo ferimentos graves.

O casal foi socorrido por equipes de resgate e levado à Santa Casa de Araraquara. Reinaldo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A esposa, de 42 anos, recebeu alta médica na tarde de domingo.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também