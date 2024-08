Confira o cronograma de obras na Washington Luís sob concessão da Econoroeste nos próximos dias

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 12/08 a 18/08/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

CRONOGRAMA DE OBRAS DE 12 A 18/08

SERVIÇOS GERAIS

Sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos - KM 228 (dois sentidos, diurno)

Ibaté – KM 243 ( dois sentidos, diurno)

Araraquara KM 272 (dois sentidos, diurno)

Matão KM 293 (sentido capital, diurno)

Taquaritinga KM 320 ( dois sentidos, diurno)

Santa Adélia KM 356 (sentido interior, diurno)

Catanduva KM 382 (sentido capital, diurno)

Uchoa KM 415 (sentido interior, diurno)

São José do Rio Preto KM 430 (dois sentidos, diurno)

Mirassol KM 452 (sentido capital, diurno)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Matão – KM 293 (dois sentidos, diurno)

Dobrada KM 308 (sentido capital, diurno)

Santa Ernestina KM 315 (sentido capital, diurno)

Jaboticabal KM 337 (sentido interior, diurno)

Pitangueiras KM 365 (sentido interior, diurno)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Sertãozinho KM 83 (dois sentidos, diurno)

Barrinha KM 100 (dois sentidos, diurno)

Jaboticabal KM 122 (dois sentidos, diurno)

Taquaritinga KM 139 (dois sentidos, diurno)

Borborema KM 197 (dois sentidos, diurno)

PAVIMENTO

• Segunda-feira, 12/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Ibaté KM 242 (noturno, sentido capital)

Ibaté KM 243 (diurno, sentido interior)

Matão KM 259 (diurno e noturno, sentido interior)

Matão KM 282 a 309 (diurno, nos dois sentidos)

Taquaritinga KM 329 (norturno, sentido interior)

Taquaritinga KM 336 (diurno, sentido capital)

Pindorama KM 373 (diurno, sentido interior)

São José do Rio Preto KM 430 a 436 (diurno, sentido capital)

Mirassol KM 446 (noturno, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Bebedouro KM 368 (diurno, nos dois sentidos)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 158 (diurno, sentido Sertãozinho)

Borborema KM 196 a 209 (diurno, nos dois sentidos)

• Terça-feira 13/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Ibaté KM 242 (diurno, sentido interior)

Ibaté KM 251 (diurno e noturno, sentido interior)

Araraquara KM 258 (diurno e noturno, sentido interior)

Araraquara KM 265 (diurno e noturno, sentido interior)

Fernand Prestes KM 347 (diurno, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 442 (noturno, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Taiúva KM 354 (noturno, sentido interior)

Bebedouro KM 372 (diurno, nos dois sentidos)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Jaboticabal KM 122 (diurno, nos dois sentidos)

Taquaritinga KM 158 (diurno, sentido Sertãozinho)

Itápolis KM 172 a 192 (diurno, nos dois sentidos)

• Quarta-feira 14/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 227 (obra noturna, sentido capital)

São Carlos KM 232 (obra noturna, sentido capital)

Ibaté KM 253 (obra diurna, sentido capital)

Araraquara KM 285 (obra diurna, sentido interior e capital)

Araraquara KM 289 (obra diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 326 (obra diurna, sentido interior)

Taquaritinga KM 330 (obra noturna, sentido interior)

Santa Adélia - KM 350 (obra diurna, sentido capital)

Mirassol KM 442 (obra noturna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 442 (obra diurna, sentido interior)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Taquaral KM 364 (obra noturna, sentido interior)

Bebedouro KM 377 (obra diurna, sentido interior)

Bebedouro KM 368 (obra noturna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 158 (obra diurna, sentido Sertãozinho)

Taquaritinga KM 143 (obra diurna, sentido Borborema)

Itápolis KM 184 (obra diurna, sentido Sertãozinho)

Taquaritinga KM 131 (obra diurna, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 141 (obra diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 a 161 (obra diurno, sentido Sertãozinho e Borborema)

• Quinta-feira 15/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 234 a 240 (diurno e noturno, sentido capital)

Araraquara KM 285 (noturno, sentido capital)

Fernando Prestes Km 347 (diurno sentido interior)

Santa Adélia KM 353 (diurno e noturno, sentido capital e interior)

Catanduva KM 378 (diurno sentido interior)

São José do Rio Preto KM 440 (noturno, sentido capital)

Mirassol KM 450 (diurno, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Taquaral KM 364 (diurno, sentido interior)

Bebedouro KM 377 (noturno, sentido interior)

Bebedouro KM 368 (diurno, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Jaboticabal KM 119 a 136 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 143 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 (diurno, sentido Sertãozinho)

Itápolis KM 193 (diurno, sentido Borborema)

• Sexta-feira 16/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos - KM 227 a 235 (obra diurna, sentido capital)

Ibaté - KM 247 a 253 (obra diurna e noturna, sentido capital)

Araraquara - KM 253 a 276 (obra diurna e noturna, sentido capital)

Matão - KM 302 (obra noturna, sentido interior)

Pindorama - KM 371 (obra diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto - KM 439 (obra diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Pitangueiras - KM 365 (obra diurna, sentido capital)

Bebedouro - KM 368 (obra noturna, sentido interior)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga -KM 136 (obra diurna, sentido Borborema)

Taquaritinga - KM 158 (obra diurna, sentido Sertãozinho)

Taquaritinga - KM 159 (obra diurna, sentido Borborema)

Borborema - KM 204 (obra diurna, sentido Sertãozinho)

• Sábado 17/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 259 a 269 (obra diurna e noturna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 430 (obra diurna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Taquaral KM 365 (obra diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 138 (obra diurna, sentido Borborema)

• Domingo 18/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Araraquara KM 288 (obra diurno, sentido capital)

Matão KM 333 (obra noturna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 430 (obra diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil

Taquaritinga KM 140 (obra diurna, sentido Borborema)

Leia Também