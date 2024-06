Comemorações do 131º aniversário de Ibaté: um final de semana de celebrações e cultura

Crédito: Divulgação

O terceiro final de semana das festividades em comemoração aos 131 anos de Ibaté foi marcado por uma série de eventos que reuniram esporte, música, cultura e fé, proporcionando momentos inesquecíveis para a população.

Sábado, 22 de junho

O Ginásio Municipal de Esportes "Donato Rocitto" foi palco do Festival de Karatê, que reuniu atletas de diversas idades e categorias. O evento destacou a importância do esporte na formação de valores e na promoção de um estilo de vida saudável.

À noite, a Pirâmide da Mata do Alemão recebeu um grande público para os shows dos irmãos João Carlos e Bruno, seguidos pela renomada dupla Zé Henrique e Gabriel, que encerrou a noite com um espetáculo emocionante, repleto de grandes sucessos sertanejos.

Domingo, 23 de junho

Ainda na Pirâmide da Mata do Alemão, o domingo foi dedicado à música gospel, com a apresentação de David Quinlan. O show proporcionou um momento de louvor e reflexão, reunindo famílias e fiéis de toda a cidade.

Segunda-feira, 24 de junho

No dia do aniversário de Ibaté, a cidade celebrou com um desfile cívico emocionante, cujo tema foi "Cultura Popular Brasileira". Escolas e entidades locais desfilaram pelas ruas, exibindo trajes típicos e alegorias que retrataram a riqueza cultural do nosso país.

O desfile cívico foi um dos pontos altos das comemorações do aniversário de Ibaté, proporcionando momentos emocionantes para todos os presentes. Entre os destaques, a execução ao vivo do Hino Nacional e do Hino de Ibaté pela talentosa banda Doce Veneno, que encantou a todos com sua performance impecável e envolvente.

Outro momento marcante do desfile foi a apresentação da primeira mulher a assumir o Comando da Guarda Civil da cidade, Margareth Pereira dos Santos. A presença desta líder no evento simbolizou um avanço significativo na representatividade e na valorização das mulheres nas forças de segurança, sendo aplaudida pelo público em reconhecimento ao seu mérito e dedicação.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e figuras ilustres da cidade e região. Entre os presentes estavam o Prefeito Municipal de Ibaté, José Luiz Parella, e a Vice-Prefeita, Ivani de Almeida da Silva. Também marcaram presença a ex-prefeita Lú Spilla, o ex-prefeito Alessandro Magno Melo Rosa.

A Câmara Municipal de Ibaté foi representada pelo Presidente, Horácio Carmo Sanchez, acompanhado de vereadores que prestigiaram o evento.

O evento também contou com a participação de secretários municipais e de autoridades das forças de segurança, como o Tenente Coronel PM do 38º BPMI, César Alexandre Januário Alves Cardeal, e o Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar do 38º BPMI, Daniel Márcio Molina. A dirigente regional de ensino, Débora G. C. Blanco, também esteve presente, reforçando o apoio da educação nas comemorações cívicas.

Estes momentos, carregados de emoção e simbolismo, reforçaram o espírito de união e orgulho da comunidade ibateense, tornando o desfile cívico uma celebração inesquecível da história e da cultura da cidade.

Encerrando o final de semana festivo, a Igreja Matriz São João Evangelista, às 19h acolhe a Missa em Ação de Graças pelos 131 anos de Ibaté. A cerimônia reunirá fiéis em um momento de gratidão e oração pela cidade e seus habitantes.

As comemorações do 131º aniversário de Ibaté demonstraram a união e o orgulho da comunidade, celebrando a história e as tradições da cidade com eventos que destacaram o esporte, a música, a cultura e a fé.

