Com policiamento reforçado, Broa não registra ocorrências graves durante Réveillon

Policiamento reforçado no Broa -

O Réveillon no Broa não registrou ocorrências graves. Sob a liderança da prefeita Graça e do vice-prefeito Lemão Sanches, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, investiu em infraestrutura, sinalização e ações preventivas, incluindo horas extras para servidores, para assegurar uma experiência agradável e sem transtornos para os participantes.

De acordo com o Capitão PM Thiago Adolfo Facchini, comandante da 2ª Companhia do 37º BPM/I, o policiamento ostensivo foi reforçado durante as festas de fim de ano, com o apoio de policiais da Companhia de Força Tática de Rio Claro. A fiscalização de trânsito foi intensificada diariamente, contribuindo para a segurança de moradores e visitantes.

Além disso, salva-vidas estiveram presentes durante o dia, garantindo que todos aproveitassem as belezas naturais do Broa com tranquilidade. A Defesa Civil também desempenhou um papel essencial, monitorando continuamente o local e oferecendo suporte durante as festividades.

