ColisÃ£o traseira causa danos em praÃ§a de pedÃ¡gio na SP-310

Crédito: divulgação

Um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (27) causou danos estruturais na praça de pedágio localizada no km 181,3 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido sul, em Rio Claro (SP).

O acidente aconteceu por volta das 5h13 e envolveu dois veículos de carga: uma carreta Daf XF 460, carregada com 15 toneladas de areia, e um caminhão Mercedes-Benz 1513, que transportava 12 toneladas de baterias. Segundo informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, a colisão foi traseira. O caminhão tentou desviar da carreta que freou bruscamente na cancela da via automática de pedágio (AVI), perdendo o controle e colidindo contra estruturas da praça.

Apesar do impacto, que causou danos a um sensor de saída, fiação da via, dois pilares de sustentação do sistema de câmeras, grades de segurança e duas câmeras de vigilância, ninguém ficou ferido. Os motoristas dos dois veículos foram considerados ilesos e seguiram viagem por meios próprios.

Houve bloqueio temporário do acostamento entre 5h45 e 6h25 para atendimento e remoção dos destroços.

Equipes da concessionária Eixo SP, com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), atuaram no atendimento à ocorrência.

