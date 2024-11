Colisão grave deixa dois mortos na SP-322

Na noite de sábado (16), um grave acidente na Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), no quilômetro 384, em Bebedouro (SP), deixou duas pessoas mortas e cinco feridas.

O acidente ocorreu por volta das 21h15, quando um GM/Cruze, que trafegava no sentido Bebedouro-Pitangueiras, colidiu na traseira de um VW/Golf. Após o impacto, o Cruze atravessou o canteiro central e atingiu a defensa metálica do sentido oposto. Já o Golf saiu da pista e capotou na área ao lado da rodovia.

Vítimas

Duas passageiras do banco traseiro do Golf morreram no local. Outras três pessoas, sendo o condutor do Cruze e duas passageiras do Golf, foram socorridas em estado grave. O motorista e o passageiro do banco dianteiro do Golf sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Regional de Bebedouro.

Condições dos motoristas

O condutor do Golf apresentava sinais de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele foi submetido a exame clínico para análise de embriaguez e liberado após registro do Boletim de Ocorrência. O veículo foi apreendido devido a licenciamento vencido.

Já o motorista do Cruze estava entubado e, devido à gravidade de seu estado, não foi possível realizar o teste do bafômetro. O carro foi liberado para familiares.

Excesso de passageiros

O VW/Golf transportava seis ocupantes, ultrapassando o limite permitido para o veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bebedouro e a perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

Leia Também