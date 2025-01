Colisão frontal deixa um morto na SP-322

Crédito: Colaboração

Na manhã desta quinta-feira (17), um acidente grave foi registrado na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), no trecho próximo a Bebedouro/SP. O sinistro envolveu uma colisão frontal entre uma van e um caminhão, resultando na morte do condutor da van.

Segundo informações do Policiamento Rodoviário, a van seguia no sentido Bebedouro/SP a Pitangueiras/SP quando tentou realizar uma manobra de ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com um caminhão que transitava no sentido contrário. Após o impacto, a van girou na pista e atingiu um terceiro veículo, uma Fiat/Strada.

O motorista da van não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O trânsito na rodovia segue fluindo lentamente, com a sinalização sendo realizada pela Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER.

A equipe do Policiamento Rodoviário está no local realizando os atendimentos necessários e orientando os motoristas.

