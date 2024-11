Cidade da região se mobiliza para encontrar idosa desaparecida

Compartilhar no facebook

Uma força-tarefa foi organizada em Santa Lúcia para encontrar Maria Del Carmen Maza, de 67 anos, desaparecida desde a manhã de quinta-feira (14). Dona Maria, de origem cubana, foi vista pela última vez caminhando pela cidade, vestindo uma blusa florida e uma bermuda jeans.

Na sexta-feira (15), a filha da idosa registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar, que deu início às buscas em conjunto com a Polícia Civil. O último sinal do celular de Dona Maria foi rastreado, indicando uma localização próxima à Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), nas imediações do Náutico, em Américo Brasiliense.

As investigações seguem em andamento. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Dona Maria, pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil pelo disque-denúncia 181.

