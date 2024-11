Cidade da região inaugura decoração natalina

Compartilhar no facebook

Santa Lúcia decorada para o Natal - Crédito: arquivo

A Prefeitura de Santa Lúcia, em parceria com a Câmara Municipal, o Departamento de Cultura e o Fundo Social, realizará a abertura oficial do Natal Iluminado 2024 nesta sexta-feira, 22 de novembro, às 19h30, na Praça da Matriz. O tradicional acender das luzes promete encantar a cidade com um espetáculo de cores e magia natalina.

Decoração sustentável

Neste ano, a decoração aposta na sustentabilidade, com enfeites feitos em grande parte de materiais recicláveis, como garrafas PET, fruto de um trabalho conjunto entre escolas, professores, alunos e a comunidade.

“Santa Lúcia se tornou um destino imperdível para quem busca viver a magia do Natal”, destacou a Prefeitura, convidando a população para prestigiar o evento.

Informações do evento

Data: 22/11/2024

22/11/2024 Horário: 19h30

19h30 Local: Praça da Matriz, Santa Lúcia

