Ciclista morre atropelado por carro no acostamento da SP-322

Um ciclista de 47 anos, identificado como Luciano da Silva, faleceu na manhã deste domingo (14) após ser atropelado por um SUV na Rodovia Antônio Duarte Nogueira (SP-322), anel viário de Ribeirão Preto. O acidente ocorreu no km 312, sentido Sertãozinho.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, o veículo C4 Cactus trafegava pela faixa 2 quando colidiu com a traseira da bicicleta de Luciano, que seguia pelo acostamento. O ciclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motorista do SUV, um jovem de 19 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou a presença de 0,23 mg/L de álcool em seu organismo, configurando embriaguez ao volante. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

O corpo de Luciano da Silva será velado e sepultado nesta segunda-feira (15).

