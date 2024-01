Chuva forte causa transtornos em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

A chuva causou transtornos em Ibaté na tarde deste sábado (13). Na Vila Tamoio, as ruas ficaram alagadas devido a entupimento de bueiros. A água também invadiu algumas residências e comércios.

Na rua São Carlos, Jardim Cruzado, a água da chuva invadiu uma casa, atingindo móveis e eletrodomésticos. Segundo a moradora, essa não é a primeira vez que ocorre o problema.

A rotatória na entrada principal da cidade também ficou alagada exigindo atenção por parte dos motoristas. Segundo informações, há um problema de drenagem no local e o problema é recorrente. A entrada do Jardim Cruzado também sofreu com alagamento.

