Cemitério Municipal de Ibaté define prazos para limpeza e obras antes do Dia de Finados

A Prefeitura de Ibaté informa à população os prazos estabelecidos para a realização de obras e limpeza de túmulos no Cemitério Municipal “Nossa Senhora de Fátima” em preparação para o Dia de Finados. O objetivo é garantir que o local esteja organizado e acolhedor para os visitantes que prestarão suas homenagens no próximo dia 2 de novembro, data marcada por recordações e reflexões.

As intervenções, como pequenas reformas e manutenção de túmulos, deverão ser finalizadas até o dia 31 de outubro, a fim de evitar a permanência de materiais de construção e resíduos nas vias de acesso. Já as atividades de limpeza, como a retirada de folhas, lavagens e outras ações de manutenção, podem ser realizadas até o dia 1º de novembro, sexta-feira. O cemitério opera em horário regular, das 7h às 18h, para aqueles que desejarem realizar tais atividades dentro dos prazos.

A administração do cemitério ressalta que a definição dessas datas é fundamental para assegurar que, no Dia de Finados, o espaço esteja devidamente organizado para receber os visitantes que costumam passar pelo local para homenagear entes queridos. Apesar de não haver restrições específicas sobre os tipos de obras e limpezas permitidos, é solicitado que a população respeite os prazos para contribuir com a manutenção da ordem e limpeza do espaço.

Atenção à saúde: Vigilância reforça cuidados para prevenir a proliferação do Aedes aegypti

Neste período, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, faz um importante alerta sobre a necessidade de atenção à prevenção contra o Aedes aegypti, vetor de doenças como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. A recomendação é que os moradores evitem o acúmulo de água em vasos de flores, bandejas e ornamentos, optando por recipientes que não retenham líquidos. É indicado perfurar ou preencher com areia os pratos de plantas para impedir que sirvam de criadouros para o mosquito.

A população também deve estar atenta ao descarte de materiais que possam acumular água, como garrafas e plásticos, garantindo que o ambiente permaneça seguro. A colaboração de todos é essencial para garantir que o momento de homenagem no Dia de Finados não se torne um risco para a saúde pública.

Aguardando definições sobre atividades religiosas

A Prefeitura de Ibaté também informa que está em processo de organização dos horários para as celebrações religiosas que poderão ocorrer durante o Dia de Finados no Cemitério Municipal. Para a realização dos protocolos relacionados aos atos religiosos, os interessados devem dirigir-se à Prefeitura Municipal para formalizar as solicitações. A administração aguarda a definição para divulgar a programação oficial, visando garantir que todos os fiéis possam participar das homenagens com segurança e respeito às normas sanitárias.

Para mais informações e orientações sobre os procedimentos e prazos, a população pode entrar em contato com a administração do cemitério através do telefone (16) 3343-6233.

