Carreta é destruída por incêndio após pane mecânica

Crédito: artesp

Uma carreta carregada com 19 toneladas de arame pegou fogo na madrugada desta terça-feira (24), na rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Ribeirão Preto. De acordo com informações da Artesp, o veículo seguia no sentido norte quando, por motivos ainda desconhecidos, apresentou uma pane mecânica. Em seguida, iniciou-se um incêndio de grandes proporções que consumiu completamente a carga.

Agindo rapidamente, o motorista conseguiu desatrelar a cabine da carreta e se afastar do local, evitando ferimentos. A carreta, por sua vez, ficou totalmente destruída às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outros veículos. A Polícia Rodoviária também esteve presente para sinalizar a via e organizar o trânsito,

