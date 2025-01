Na tarde desta quarta-feira (29), um acidente foi registrado no pedágio da rodovia Washington Luís, em Rio Claro. Segundo relatos da Artesp, o motorista de uma carreta que trafegava no sentido sul alegou ter se perdido ao se aproximar do pedágio e acabou acessando a via automática.

O veículo, cuja carga excedia a largura da passagem, colidiu contra duas cabines laterais antes de parar no acostamento. Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

Leia Também