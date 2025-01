Carreta carregada com álcool etílico tomba na WL

Compartilhar no facebook

Uma carreta carregada com álcool etílico tombou na Rodovia Washington Luís SP-310, em São José do Rio Preto, na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com a Artesp, o motorista perdeu o controle do veículo por motivos ainda a serem esclarecidos, saindo da faixa de domínio e provocando o tombamento da carreta. Apesar da gravidade do acidente, o condutor não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. O local foi isolado devido ao risco de vazamento da carga de álcool etílico Técnicos ambientais da CETESB também foram acionados para avaliar possíveis impactos ao meio ambiente.

