Carreta carregada com açúcar tomba após colisão na Washington Luís

Na noite desta terça-feira (21), um acidente envolvendo duas carretas foi registrado no km 195 da Rodovia Corumbataí, sentido Sul.

De acordo com informações apuradas no local pela Artesp, uma carreta Mercedes Benz, carregada com açúcar, perdeu os freios por motivos ainda a serem esclarecidos e colidiu na traseira de uma carreta Iveco, que transportava suco. Após o impacto, o motorista da Mercedes Benz tentou parar o veículo jogando-o contra o talude à margem da rodovia, o que resultou no tombamento da carreta sobre o acostamento.

Apesar da gravidade do acidente, os envolvidos escaparam ilesos. O trânsito na região foi parcialmente interditado para a retirada dos veículos e limpeza da pista.

