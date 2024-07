Caminhoneiro que morreu em acidente na WL era de Descalvado

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

O motorista que faleceu na tarde da última quarta-feira (3), após o capotamento de um caminhão na rodovia Washington Luís, em Araraquara, foi identificado. A vítima era Francisco Rosindo, de 61 anos, morador da cidade de Descalvado.

Francisco Rosindo seguia sentido capital/interior na rodovia quando, no km 279, próximo ao posto Pau Seco, perdeu o controle do veículo, que acabou capotando por motivos ainda não esclarecidos. Equipes de resgate foram acionadas, mas constataram o óbito da vítima no local.

O capotamento causou lentidão no trânsito. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para isolar a área, sinalizar o tráfego e permitir o trabalho da perícia. O corpo de Francisco Rosindo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Colaborou Flávio Fernandes/Araraquara Agora

