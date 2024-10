Caminhoneiro morre carbonizado em colisão frontal na SP-255

Crédito: Artesp

Um caminhoneiro perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na manhã deste domingo (6) na rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), próximo a Santa Lúcia. De acordo com informações preliminares, um carro de passeio, um GM Corsa, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta, que seguia no sentido oposto. O impacto da batida causou um incêndio de grandes proporções, que consumiu completamente o caminhão. O motorista do veículo de carga não conseguiu escapar das chamas e morreu carbonizado no local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, e o trânsito na rodovia ficou interditado por mais de meia hora. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para necropsia.

