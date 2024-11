Caminhoneiro morre carbonizado após colisão na Rodovia Anhanguera

Crédito: Artesp

Um grave acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 247+800 metros, sentido Ribeirão Preto, em Santa Rita do Passa Quatro deixou um caminhoneiro morto na noite desta quarta-feira.

Segundo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu na subida de uma serra. Um caminhão, que trafegava na faixa da direita, sofreu um impacto na traseira, causando a colisão.

O motorista do veículo atingido parou para verificar o ocorrido e percebeu que o outro caminhão, que seguia no mesmo sentido, estava com o condutor preso às ferragens. Ele tentou prestar ajuda, mas o veículo começou a pegar fogo rapidamente, impossibilitando o resgate. O motorista do segundo caminhão acabou morrendo carbonizado. Ele foi identificado como Taric de Jesus Spielmann, de 21 anos.

Equipes da perícia técnica estiveram no local para investigar as causas do acidente. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

