Caminhoneiro de São Carlos perde a vida em acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Um motorista de caminhão que morreu após um acidente na tarde de ontem na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do município de Matão, era morador de São Carlos.

Edson dos Santos conduzia um caminhão, que colidiu violentamente contra a traseira de outro. Ele ficou preso nas ferragens, foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até um hospital de Matão, mas não resistiu aos graves ferimentos e infelizmente acabou falecendo. As causas do acidente serão investigadas.

O corpo foi trasladado para São Carlos, onde deverá ser sepultado neste sábado.

Leia Também